شكرا لقرائتكم خبر عن محتوي جديد على watch it والخدمة مجانا حتي نهاية عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت منصة Watch it للمحتوى الإعلامى الرقمى، إضافة محتوي جديد من أفضل أنتاج الدراما التلفزيونية حيث تضم المنصة مسلسلات "الشارع اللي ورانا" و"كأنه امبارح" و"انا شهيرة" و"أيوب" و"نصيبي وقسمتك" و"فوق السحاب" و"أبو العروسة" و"سابع جار" وهي المسلسلات التي حققت نجاحات كبيرة وقت عرضها ولا تزال تجذب الجمهور، وذلك إضافة الي مسلسلات دراما رمضان 2019 و"بدل الحدوتة "3 و"زلزال" و"لآخر نفس" و"بركة "و"حكايتي" و"هوجان" و "لمس أكتاف" و"قمر هادي" و"الواد سيد الشحات" و"طلقة حظ "و"علامة استفهام" و"البرنسيسة بيسة" و"ابن اصول" و"كلبش 3" و"أبو جبل".

فيما تقدم المنصة الخدمة بجودة عالية وبدون توقف أو إزعاج من الإعلانات التى تفصل المشاهد عن المتابعة، والتى توفر خدماتها مجانا للمشاركين حتى نهاية أيام عيد الفطر.

تمكّن المنصة، من متابعة الحلقات بعد عرضها الأول على التليفزيون، ومشاهدتها فى الوقت المناسب، عبر الدخول على الموقع الإلكترونى على WWW.watchit.com، أو عبر الهاتف المحمول عبر التطبيق من google play أو App store، حسب نوع الجهاز، عبر ملء البيانات ليكون لك حساب شخصى يمكن أن تشاهد الحلقات من خلاله، بعد الانتهاء من تسجيل البيانات تحصل على رسالة عبر الإيميل بتأكيد الاشتراك.

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وكانت منصة "Watch it" المسئولة عن إصدار التطبيق قد أعلنت عن استقبال آلاف الطلبات للتسجيل والاشتراك وتزامن ذلك مع محاولات من جانب بعض القراصنة لفتح ثغرات فى أمن معلومات الأبليكشن وبناء عليه قررت إدارة المنصة حجب الأبليكشن مؤقتا لعدة أيام ورفع مستوى التأمين المعلوماتى.

وللتسجيل فى منصة "Watch it" للمحتوى الإعلامي الرقمى، من خلال الموقع الإلكترونى WWW.watchit.com