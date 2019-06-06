شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى: كل سنة وإحنا فرحانين بصحتنا والرضا فى قلوبنا ومحظوظين بالسيسى لمصرنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة نيللي علي تهنئة المصريين والرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث قالت "كل سنة واحنا فرحانين بصحتنا والرضا في قلوبنا"، مؤكدة أننا محظوظين بوجود الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا المنصب لما لديه من قدرة علي القيادة والسير بمصر في الطريق السليم من أجل الحفاظ علي حاضرنا ومستقبلنا وما حققته مصر من إنجازات.

وأضافت نيللى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حقق العديد من الإنجازات فى وقت قصير وهو ما يؤكد نيته فى الوصول بمصر إلى أعلى المراتب.

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وشددت نيللي على أن مواقف الرئيس السيسي الإنسانية تؤكد أنه أب لكل المصريين وتظهر مشاعره النبيلة فى كل مناسبة تمر على مصر، مشيدة بحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على تكريم أسر شهداء الجيش والشرطة.

وأضافت نيللى أن مشهد توزيع الرئيس الهدايا على الأطفال وتلبيته طلباتهم دليل على أنه يحمل قلب كبير وأنه محب للجميع.