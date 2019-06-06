هل تجاوزت سما المصري الخطوط الحمراء بهذه الصور؟

كتب امير فتحي في الخميس 6 يونيو 2019 11:58 صباحاً - تواصل الفنانة المصرية سما المصري نشرها صورا جريئة لها تظهر فيها وهي تستعرض مفاتنها بشكل متعمد، وبحركات لا تخلوا من الإستعراض والإغراء.
فقد نشرت سما الصمري صوره لها وهي تقف الى جانب بركة السباحة، وقد إرتدت “شورت” قصير و قميص ضيق، وقد كشفت عن مناطق حساسة من جسدها.
وعلقت المصري على الصورة قائلة:” بتهيالي استحمى واطلع البيره باه…….ع العموم اسيبكم تعيدوا النهارده وبكره اطلع لكم بالليل الساعه 11 بالليل بعد الكحك لايف علي صفحه الفيس بوك الوحيده الخاصه بي والرابط بتاعها هنا في البايو وفي الستوري…العيد فرحه…هاااا…استحمي باه…العيديه باه ياحبايبي“.
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