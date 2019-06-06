شاهد… اصالة عن احلام: “لذيذة وطيوبة بس..”

كتب امير فتحي في الخميس 6 يونيو 2019 11:58 صباحاً - حلت الفنانة السورية اصالة ضيفة على حلقة الامس من برنامج “توأم روحي” الذي يقدمه الإعلامي اللبناني نيشان عبر قناة bein drama، حيث رافقها في الحلقة زوجها المخرج والمنتج طارق العريان.
وتحدثت اصالة خلال الحلقة عن علاقتها بعدد من الفنانات كالفنانة الاماراتية احلام، حيث قالت عنها انها “لذيذة وطيوبة بس كل حدا ملتهي بحياته”.
كما علقت اصالة على صلح احلام ونوال الكويتية وقالت “انا ما تبع شو ما بحب اعمل شوات اعلامية مش شاطرة فيها ولا أؤمن بها ولا أحبها لذلك لا تستهويني”.
وتابعت اصالة “بحب الاشياء الحقيقية وبحب المصالحات الحقيقية والعلاقات الحقيقية ولما اقول عن زميلة اني احبها فأنا احبها”.
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