إصابة برجي أكلاي بالتهاب عضلة القلب.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تسرب للصحف التركية خبر إصابة النجمة برجي أكلاي بالتهاب عضلة القلب، وهو الخبر الذي تفاعل معه فانز الفنانة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فانز النجمة التركية اطلقوا «هاشتاج» يحمل جملة «نحبك يا برجي»، اعربوا من خلاله على قلقهم على حالة الفنانة الشابة الصحية، متمنيين لها الصحة والسلامة والشفاء العاجل، مؤكدين على شدة حبهم وارتباطهم بها.

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برجي لم تمرر حملة محبيها مرور الكرام، وقررت طمأنتهم على حالتها الصحية بتدوينة شكرتهم فيها على حبهم ومساندتهم لها، حيث كتبت: « اراكم جميعا وأشكركم من قلبي.. ولا تنسوا فأنا أيضا أحبكم كثيرا... انا بخير للغايه حاليا... لقد مضى وانتهى».

من ناحية أخرى، عُرض لبرجي أكلاي مؤخراً مسلسل «لا تبكي يا أمي» الذي تشارك في بطولته أمام جانسيل إلتشين، أوزلام يلماز، سيزين اكباش واكين مارت.

على الجانب الشخصي، عادت برحي أكلاي لحبيبها، راقص الباليه «جان تونالي»، وذلك بعد فترة انفصال استمرت لأشهر قليلة، في الوقت الذي لم يصرح أي منهما عن أسباب خلافهما.