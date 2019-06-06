شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إيرادات أفلام العيد في مصر والان مع التفاصيل

تصدر فيلم "كازبلانكا" للفنان أمير كرارة إيرادات ليلة وقفة العيد بعد تحقيقه لـ1.3 ملايين جنيه، متفوقاً على فيلم "الممر" للفنان أحمد عز الذي حل في المركز الثاني بـ964 ألف جنيه، بحسب ما أعلنت شركة "دولار فيلم" في بيان صادر منها، وفقا لموقع 24.

واحتل فيلم "سبع البرومبة" للفنان رامز جلال المركز الثالث بـ406 ألف جنيه، فيما حل فيلم "حملة فرعون" للفنان عمرو سعد رابعاً بـ255 ألف جنيه، وتذيل فيلم "محمد حسين" للفنان محمد سعد الإيرادات بـ89 ألف جنيه.