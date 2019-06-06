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متابعة بتجــــــــــرد: شارك المنتج البحريني محمد الترك الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي بصورة حديثة جمعته بأولاده جميعهم للمرة الأولى بعد انقطاعه عنهم لفترة لا يستهان بها.
وظهر محمد الترك في الصورة مع كل من ابنته الكبرى حلا الترك وشقيقيها من دون تواجد ابنته غزل من زوجته الفنانة دنيا بطمة.
تفاعل جمهور حلا الترك مع الصورة العائلية التي نشرها والدها كان ملحوظًا، خاصةً أنها تعتبر الصورة الأولى لهم معًا بعد انقطاع وانتقال الأبناء للعيش مع والدتهم منى السابر.
وكانت الفنانة دنيا بطمة قد أشارت مؤخرًا في تصريحات لها، أنها تتمنى مسامحة حلا الترك وأشقائها لها في حال أساءت لهم وذلك بمناسبة شهر رمضان الكريم وتأثرت بما قالته وبكت بسبب القطيعة التي أدّت إلى انقطاع الأولاد طويلاً عن منزل والدهم.
كانت هذه تفاصيل خبر هكذا كشف محمد الترك عن عودة المياه إلى مجاريها بينه و بين ابنته حلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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