بعد غياب سنوات.. محمد منير يغني في مهرجان جرش

متابعة بتجــــــــــرد: يستعد الفنان المصري محمد منير، للمشاركة في فعاليات النسخة الجديدة من “مهرجان جرش للثقافة والفنون”، والذي تنطلق صفارة بدايته مساء الخميس 18 يوليو/تموز المقبل.

وتعيد هذه الإطلالة المنتظرة، محمد منير إلى أحضان جمهوره الأردني بعد غياب 17 سنة منذ أول مشاركاته فى المهرجان الدولي عام 2002 في دورته الـ21 آنذاك.

ويعود المهرجان هذا العام بدورته الرابعة والثلاثين بدماء فنية جديدة تحت إدارة أيمن سماوي، ويضم في لائحته الأولية مشاركة نخبة من ألمع النجوم العرب، وعلى رأسهم النجمة الللبنانية نانسي عجرم والفنانين محمد عساف ومارسيل خليفة.