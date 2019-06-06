إطلاق أول بطولات التحدّي في الألعاب الالكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

متابعة بتجــــــــــرد: أعلن كل من تطبيق WIZZO المندرج تحت مظلة “مجموعة MBC”، وشركة ESL المتخصصة بإنتاج بطولات ومسابقات الألعاب الإلكترونية العالمية، عن إطلاقهما أولى بطولات التحدّي في الألعاب الالكترونية (E Sports) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت عنوان MENA CHALLENGERS SERIES.

تقام البطولة ابتداءً من 7 يونيو 2019، وتمتد على مدى 8 أسابيع متعاقبة، وهي مفتوحة أمام جميع الراغبين بالمشاركة، حيث سيتنافس المشاركون “أون لاين” في فئتين هما: فئة الـ CS:GO وفئة الـ DOTA 2. وفي نهاية البطولة، سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين وتتويجهم بكؤوس وجوائز قيّمة. بموازاة ذلك، سيحظى الفائزون بألقاب البطولة بفرصة التأهل تلقائياً للمشاركة في دوري ESL و MBC للمحترفين، الذي سيكون الدوري الأول والأوحد لألعاب الـ (E Sports) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الجدير ذكره أن التسجيل للمشاركة في بطولة MENA CHALLENGERS SERIES بدأ فعلاً، ويُمكن للاعبين الراغبين بالمشاركة التسجيل عبرتطبيق WIZZO أو عبر الرابط الالكتروني التالي:

http://www.wizzogames.com/esports