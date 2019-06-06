ورد الخال تتحدّث عن “أسود” وهذا ما قالته عن نسب المشاهدة‎

متابعة بتجـــــــــرد: أثنت النجمة اللبنانية ورد الخال في حديث مع الزميل عماد عبيد عبر إذاعة “لبنان الثقافة” على التعامل مع المخرج سمير حبشي.

وقالت ورد الخال: “انتظرت كثيرًا لنعملَ معًا والنتيجة كانت رائعة” ليردّ عليها سمير ويقول: “ورد ممثّلة تعشقها الكاميرا وهي على رأس لائحة الممثلين والممثلات الذين أرغب أن أتعامل معهم من جديد”.

وعن أصداء مسلسل “أسود” قالت ورد: “مسلسلنا كان خارج المنافسة لأنّه لا يشبه أي مسلسل آخر”، وعن الاحصاءات ونسب المشاهدة قالت ورد وسمير: “هذه الاحصاءات تأتي من المرّيخ، النسب الفعليّة تأتي من الجمهور والناس الذين نلتقي بهم على الطّريق”.

تجدر الإشارة إلى أن مسلسل “أسود” من إنتاج شركة إيغل فيلمز” لصاحبها جمال سنّان، وهو من بطولة، ورد الخال، باسم مغنية، ألكو داوود، فيفيان أنطونيوس، الياس الزايك، وفاء طربيه، جان قسّيس، خالد السيّد، ماري أبي جرجس، وغيرهم.