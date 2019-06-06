- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
متابعة بتجـــــــــرد: تتصدّر النجمة الهندية بريانكا تشوبرا غلاف مجلة InStyle العالمية لعدد شهر تموز/يوليو المقبل.
وتظهر بريانكا تشوبرا على غلاف المجلة بجلسة تصوير صيفية، في لقطات مميّزة وسط الطبيعة والأشجار.
وكانت “بريانكا تشوبرا”، البالغة من العمر 36 عامًا، قد أعربت عن طموحها في أن تصبح رئيسة لوزراء الهند.
وفي مقابلة مع “صنداي تايمز”، قالت ملكة الجمال السابقة، أنها بعد زواجها من حبيبها المغني نيك جوناس، تطمح في رئاسة وزراء الهند، في المستقبل القريب، مشيرة إلى أنها تنوي المشاركة في الانتخابات القادمة.
كانت هذه تفاصيل خبر بريانكا تشوبرا تتصدّر غلاف مجلة InStyle بجلسة تصوير صيفية – بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.