بريانكا تشوبرا تتصدّر غلاف مجلة InStyle بجلسة تصوير صيفية – بالصور

متابعة بتجـــــــــرد: تتصدّر النجمة الهندية بريانكا تشوبرا غلاف مجلة InStyle العالمية لعدد شهر تموز/يوليو المقبل.

وتظهر بريانكا تشوبرا على غلاف المجلة بجلسة تصوير صيفية، في لقطات مميّزة وسط الطبيعة والأشجار.

وكانت “بريانكا تشوبرا”، البالغة من العمر 36 عامًا، قد أعربت عن طموحها في أن تصبح رئيسة لوزراء الهند.

وفي مقابلة مع “صنداي تايمز”، قالت ملكة الجمال السابقة، أنها بعد زواجها من حبيبها المغني نيك جوناس، تطمح في رئاسة وزراء الهند، في المستقبل القريب، مشيرة إلى أنها تنوي المشاركة في الانتخابات القادمة.