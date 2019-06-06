عدسات الباباراتزي ترصد ريهانا مع حبيبها السعودي في إيطاليا – بالصور

متابعة بتجــــــــــــرد: رصدت عدسات الباباراتزي النجمة العالمية ريهانا مع حبيبها المليونير السعودي حسن جميل في إيطاليا، حيث يمضيان إجازة قصيرة هناك. وظهرت ريهانا في الصورة بلقطات حميمة مع حسن جميل، فتناقلتها وسائل الإعلام الأجنبية بشكل واسع. وكانت في الفترة الماضية قد كثرت الشائعات حول ارتباط ريهانا بحبيبها حسن جميل رسميًا بعدما ضغطت زرّ الإعجاب على فيديو يتناول موضوع خطوبتهما وإنجابهما الأطفال على موقع “انستجرام” الشهير.

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