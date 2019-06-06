تولين البكري: أندر حياتي لـ “جبل شيخ الجبل”.. بدون تفكير!

متابعة بتجـــــــــرد: أعربت الممثلة السورية تولين البكري عن إعجابها الشديد بشخصية “جبل شيخ الجبل” التي جسّدها النجم السوري تيم حسن في مسلسل “الهيبة الحصاد” الذي عرض طيلة شهر رمضان.

وكتبت عبر حسابها على موقع “تويتر” تغريدة أشادت فيها بالمواصفات التي يتحلّى بها “جبل”، معتبرةً أن “جبل” هو النموذج المتكامل للرجل الذي تتمناه، ولكن غير الموجود في الواقع.

وقالت البكري: “جبل اذا كان في منو بالحياة أنا شخصيً كنت ندرتلو حياتي بدون تفكير.. رجل بكل معنى الكلمة.. كرم شهامة أخلاق أصولي حنون وشديد وقت اللزوم”.

وأضافت: “بتحس معو الأنثى بالأمان (من كل النواحي) بس هاد ما في منو إلا بالمسلسلات للأسف. يعني متل مو مكتوب “من وحي الخيال”.

وتجدر الإشارة إلى أن البكري كانت شاركت في “الهيبة” بجزئه الثاني “الهيبة العودة” الذي عرض خلال موسم رمضان 2018.