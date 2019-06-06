كندة علّوش تخضع لعمليتَي تجميل.. وتشعر بالندم!

متابعة بتجــــــــرد: أعلنت النجمة السورية كندة علوش أنها أجرت عمليتَي تجميل فاشلتين وكشفت ذلك أثناء حلولها ضيفة على برنامج “حلوة رمضان”.
وقالت إنها عاشت تجربة غير ناجحة مع “البوتوكس” و”الفيلر”، لافتة إلى أنها حصلت على نتيجة عكسية وأنها لن تكرر ذلك أبداً.
وأضافت علوش أنها شعرت في البدء بالفرح قبل أن تتنبه إلى الخطأ وأن ذلك حدث قبل مهرجان الجونة، مضيفة أن الطبيب محترم وأن الخطأ لم يكن مقصوداً.
وتابعت أن العملية أدت إلى شدّ وجهها بشكل مبالغ فيه وأنه لم يعد بإمكانها حتى الابتسام وأنها بدت أكبر من عمرها الحقيقي بـ 15 عاماً. وأشارت إلى أنها لا تحب عمليات التجميل رغم أنها تتلقى النصائح حول ضرورة تلقيها حقن “البوتوكس” و”الفيلر”.
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