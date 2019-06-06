رابح صقر يُلهب حماس الجمهور في حفل الدمام

متابعة بتجـــــــــرد: أحيا الفنان السعودي رابح صقر حفل العيد في المملكة العربية السعودية، بمدينة الدمام، مساء الأربعاء، ثاني أيام العيد.

وألهب صقر حماس الجمهور وتفاعل معهم بمجموعة من أغنياته القديمة والجديدة.

وتصدر هاشتاغ “رابح صقر” قائمة العبارات الأكثر تداولًا على” تويتر”، وهو ما جعل الكثير من جمهوره يتهافتون للاطلاع على آخر ما تم عرضه من فعاليات الحفل.

تجدر الإشارة إلى أن شاشة “روتانا موسيقى” نقلت حفل الفنان رابح صقر والذي شاركته فيه الفنانة المصرية أنغام مباشرة على الهواء.