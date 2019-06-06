حسين الجسمي يطرب الجمهور ويتألق بأقوى حفلات العيد في السعودية

متابعة بتجـــــــــــرد: احتفل النجم الإماراتي حسين الجسمي مع الجمهور في حفلات العيد السعودية، بمدينة الدمام، مساء الأربعاء، ثاني أيام العيد.

وقدم الجسمي كوكبة من أجمل أغانيه التي تفاعل معها الجمهور منها “نعسي وقتك يوافق”، ”شفت”، ”نسم علينا الهوى”، ”نسينا الراحة”، ”أدعي عليه”، ”6 الصبح”، و”بحر الشوق”، وجميلك”.

تفاعل الجمهور مع الجسمي كان ملحوظًا حيث ردّد الحضور معه كلمات الأغاني على وقع موجات تصفيق حارة غصّة بها المكان.

وبعد الحفل وجه الجسمي رسالة إلى الجمهور السعودي من خلال صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي حيث كتب: “وصلناكم محبّه .. شوق .. فخر .. واحترام لا يمكن وصف تأثير محبتكم وتفاعلكم يا أهل الشرقية .. أبدعتوا وكنتم العلامة الفارقة في الحفل .. شكراً أهلنا وأحبابنا”.

ونقلت شاشة “روتانا خليجية” حفل الفنان حسين الجسمي فتسنى لجمهوره في الوطن العربي متابعته أيضًا.