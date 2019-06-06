بالفيديو.. براد بت يخترق الفضاء بحثا عن والده في "أد أسترا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت شركة الإنتاج السينمائي الأمريكية 20th century fox الإعلان الترويجي الأول لفيلم النجم براد بت الجديد، Ad Astra، الذي يطرح رسميا في صالات العرض في سبتمبر/أيلول المقبل.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" الإعلان الترويجي لفيلم Ad Astra ومجموعة من اللقطات للنجم براد بت من شخصيته التي يجسدها بالفيلم.

وتدور أحداث الفيلم حول رائد الفضاء "روي" الذي يخرج في مهمة بالفضاء الخارجي، للبحث عن والده الذي كان أيضا رائد فضاء وبعث في مهمة استكشاف لأحد أبعد الكواكب بالمجموعة الشمسية للأرض، وهو كوكب نيبتون.





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وقالت الصحيفة البريطانية إن قصة الفيلم الجديد للنجم براد بت، مستوحاة من قصة المأساة الإغريقية الشهيرة، المعروفة باسم "الأوديسة"، التي شهدت مأساة ضياع ملك أثيكا في العصر اليوناني القديم "أوديسيوس"، بعد خروجه في مهمة حربية لاحتلال طروادة، ولم يتمكن من العودة لبلده لغضب الآلهة عليه فظل هائما في البحار لمدة 20 عاما.

ويشهد النجم الكبير براد بت فترة نشاط فنية، حيث سبق واحتفل بالعرض الأول لفيلمه الجديد “ones upon time in Hollywood”، بمهرجان كان السينمائي الدولي الذي يشارك في بطولته النجم ليوناردو دي كابريو ويخرجه المخرج الكبير كوينتن ترانتينو.



