ورد الخال وداليدا خليل تتحدّثان عن “أسود”‎

Jun 06, 2019
الممثلة ورد الخال اثنت على التعامل مع المخرج سمير حبشي وقالت: انتظرت كثيرًا لنعملَ معًا والنتيجة كانت رائعة ليردّ عليها سمير ويقول: ورد ممثّلة تعشقها الكاميرا وهي على رأس لائحة الممثلين والممثلات الذين أرغب أن أتعامل معهم من جديد.
وعن أصداء مسلسل “أسود” قالت ورد: “مسلسلنا كان خارج المنافسة لأنّه لا يشبه أي مسلسل آخر. وعن الاحصاءات ونسب المشاهدة قالت ورد وسمير: هذه الاحصاءات تأتي من المرّيخ، النسب الفعليّة تأتي من الجمهور والناس الذين نلتقي بهم على الطّريق، ليتابع سمير: المنتج جمال سنان وشركة ايغل فيلمز يركّزان على الدراما اللبنانيّة بينما شركة الصّباح وصاحبها صادق نجد ميولهما إلى الدراما العربيّة أكثر.
بدورها الممثّلة داليدا خليل تحدّثت وقالت:هنأت زملائي الممثلين وهم ايضًا هنّأوني على دوري. واعتبرت انّ دور “كارين” هو أهمّ ما قدّمته.
وعن الانتقاد الذي طالها قال المخرج سمير: كنت أتمنّى ألاّ تردّ داليدا واستطرد قائلاً: لم يعد يوجد نقد بنّاء، هناك مجموعة ممن يدّعون الصحافة يكتبون بدون موضوعيّة.
حديث ورد وسمير وداليدا أتى خلال لقاء على إذاعة لبنان الثقافة مع الدّكتور عماد عبيد.
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