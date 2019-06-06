"خمسة ونص" يُثير سؤال "كيف نتصرّف إذا تعطلت مكابح السيارة؟".. إليكِ الإجابة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت نهاية مسلسل "خمسة ونص" من بطولة نادين نجيم وقصي خولي ومعتصم النهار مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ تكرر سؤال واحد عبر كل هذه المواقع هو "كيف أتصرف في حال تعطلت مكابح سيارتي؟".

وعرضت الحلقة الأخيرة من خمسة ونص اكتشاف غمار (قصي خولي) خيانة بيان (نادين نجيم) له مع صديقه جاد (معتصم النهار)، وذلك بعدما قامت يارا ابنة خال بيان بتصوير مقطع فيديو لهما وإرساله إلى غمار الذي "يجن جنونه" ويقرر الانتقام منهما.

وتصاعدت وتيرة الأحداث بشكل مثير في الحلقة الأخيرة من المسلسل ليقرر غمار الانتقام من بيان وذلك من خلال تعطيل مكابح سيارتها لتلقى حتفها في حادث مروع.

ومع نهاية الحلقة الأخيرة ضجت مواقع التواصل بالتساؤل حول كيفية تفادي مثل هذه الحادثة.

أما فيما الإجابة عن هذا السؤال، فعليك أولاً أن تتحكمي بأعصابك وتقللي حدة التوتر والقلق حتى تستطيعي اتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب.

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وعليك أيضًا ألاّ تطفئي المحرك، فمع انطلاق سيارتك بسرعة، وصعوبة التحكم بها، قد تفكرين في إطفاء المحرك وقيادة السيارة إلى الأمام ريثما تتوقف لكن هذا يمكن أن يؤدي إلى إقفال مقود القيادة، وعندما تخففين من السرعة لن يكون بمقدورك أن تغيري الاتجاه، وستصبحين عاجزة عن تفادي الاصطدام بأول سيارة تصادفينها في طريقك.

وينبغي أن تفكري جيدًا قبل استخدام فرامل اليد؛ لأنك في الغالب ستفكرين جديًا في استخدامها وهذا الحل قد يكون مجديًا إذا كنت تقودين السيارة بسرعة منخفضة، ولكنه قد يصبح قاتلًا في حال القيادة بسرعة عالية.

وهنا، عليك أن تضعي جهاز التعشيق أو "الجير" في حال حياد، إذا أردت النجاة من هذه القيادة المخيفة والمميتة؛ إذ إن وضع السيارة في حال حياد سيؤدي إلى كبح جماحها من الانطلاق.

واضغطي بقوة على المكابح، ومع انعدام القوة التي يولدها المحرك لدفع السيارة، فإن نظام مكابح السيارة يستطيع الآن تخفيف سرعتها؛ ما سيسمح لك من إنهاء هذه المحنة.

وفي النهاية، ينبغي الانتقال إلى جانب الطريق وانتظار المساعدة حتى لا تعرضي حياة الآخرين للخطر ولتجنب التسبب في ازدحام حركة المرور.