أبطالُ "حملة فرعون" يحتفلون بالعرض الخاصّ.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شارك "فوشيا" نجوم وصنّاع فيلم "حملة فرعون"، احتفالهم بالعرض الخاصّ، الذي أقامه منتج الفيلم، محمد السبكي بحضور أبطاله، وفي مقدّمتهم عمرو سعد، ومحمد لطفي، ومحمود عبدالمغني، وسوزان نجم الدين، وشارك في الحفل العديد من النّجوم، والنّجمات، والنّقاد، السّينمائيّين، وبعض الإعلاميّين، والصحفيّين.

ووجّه بطل العمل، الفنّان عمرو سعد، تحية كبيرة للمنتج محمد السبكي، الذي يقدّم دائمًا أفلامًا تثري الحياة الفنيّة في مصر، مشيرًا، إلى أنّ الجهد المبذول من جميع المشاركين في الفيلم، بدءًا من ابطال العمل، حتى أصغر مشارك، سيظهر على الشّاشة بشكل مميّز.

وقال الفنّان، محمود عبدالمغني، إن "حملة فرعون" أصبح من الأفلام العالميّة لمشاركة العديد من النّجوم الأمريكييّن، مثل مايك تايسون، مضيفًا، أنّ هناك العديد من القنوات الأمريكيّة، والإعلام الفنيّ في أمريكا ينتظرون ترجمه الفيلم.

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وكشفت الفنّانة السّوريّة، سوزان نجم الدين، عن دورها في الفيلم، حيث تجسّد شخصيّة "جليلة"، وهي امرأة سوريّة، تحمل العديد من الهموم والمشاكل، وهي رمز إلى أيّ دولة عربيّة، تمّ احتلالها من جماعات إرهابيّة، أو غيرها، موضّحة، أنّ "حملة فرعون"، فيلم هادف يحمل قضيّه عربيّة وقوميّة، وهي أنّ الاتّحاد بين الأشقّاء العرب، سيحلّ العديد من المشاكل السّياسيّة.

وأشار الفنّان رامز أمير، إلى أنّ دوره في "حملة فرعون"، من أهمّ الأدوار في حياته الفنيّة، لأنّه الدّور الذي كان يحلم دائمًا بتقديمه. لافتًا، إلى أنّ شخصيته "يونس"، استلزمتْ منه دراسة الشّخصيّة، والعمل بشكل كبير، للإلمام بها.