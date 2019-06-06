شريف منير يتحدث عن "الربيع العربي" ويشبه نفسه بالراحل أحمد زكي

أكد الفنان المصري شريف منير، أن أكثر الفنانين الذي يحب العمل معهم، كريم عبد العزيز، وغادة عادل، ومني زكي، مشيرًا خلال حواره ببرنامج "تفاعلكم" على فضائية "العربية"، إلى أن عام 2011 "زفت" وليس ربيع عربي".
وعن كون قدم برنامجه مع ابنته لمساعدتها، عقب: "أنا مش بساعدها هي شاطرة وأنا حطيتها على الطريق"، موضحًا أن الحظ ليس له أي دور في نجاحه وشهرته، مشددًا على أن هناك نجوم بحجم وقدرات أحمد زكي، ومحمود عبد العزيز، ومن بينهما هو ومحمد ممدوح ومحمد فراج، وأمينة خليل، وفتحي عبد الوهاب.
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