شريف منير يتحدث عن "الربيع العربي" ويشبه نفسه بالراحل أحمد زكي

أكد الفنان المصري شريف منير، أن أكثر الفنانين الذي يحب العمل معهم، كريم عبد العزيز، وغادة عادل، ومني زكي، مشيرًا خلال حواره ببرنامج "تفاعلكم" على فضائية "العربية"، إلى أن عام 2011 "زفت" وليس ربيع عربي".

وعن كون قدم برنامجه مع ابنته لمساعدتها، عقب: "أنا مش بساعدها هي شاطرة وأنا حطيتها على الطريق"، موضحًا أن الحظ ليس له أي دور في نجاحه وشهرته، مشددًا على أن هناك نجوم بحجم وقدرات أحمد زكي، ومحمود عبد العزيز، ومن بينهما هو ومحمد ممدوح ومحمد فراج، وأمينة خليل، وفتحي عبد الوهاب.



قد يهمك أيضا:شريف منير يوجه رسالة من القلب إلى ابنته بعد زفافها

السقا وشريف منير يُهنّئان هنيدي بمناسبة عيد ميلاده