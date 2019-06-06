شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. محمد صبحى يبدأ موسما جديدا لمسرحية "خيبتنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ النجم محمد صبحى تقديم مسرحية " خيبتنا " اليوم الخميس ثانى أيام عيد الفطرالمبارك ليفتح بها موسما جديدا بعد عرضها بنجاح كبير فى موسمها الأول، ورفع لافتة كامل العدد فى كل عروضها بمسرح محمد صبحي بمدينة "سنبل " .

وعلي الجانب الآخر يجري محمد صبحي وفرقته بروفات علي مسرحية جديدة تحمل اسم " هنوريكو النجوم في عز الظهر " كما يجهز عملا مسرحيا آخر مع النجمة القديرة سميحة أيوب يشاركها فيه البطولة علي المسرح .

مسرحية "خيبتنا" من تأليف وإخراج وبطولة الفنان الكبير محمد صبحى، وبطولة سماح السعيد بمشاركة ندى ماهر بطلة مسرحية "غزل البنات" ولأول مرة الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز كما يشارك فى بطولة المسرحية كل من الفنانات بوسى الهوارى وميرنا زكرى وعبير فاروق والفنان القدير شوقى طنطاوى والوجد الجديد حازم القاضى.

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مسرحية "خيبتنا" تتناول ما حدث ويحدث على الساحة العربية والعالمية وتأثير التقدم العلمى فى علم الجينات والاستنساخ على المواطنين فى العالم العربى والأمريكى، وتدور المسرحية فى قالب كوميدى غنائى استعراضى يجسد فيها الفنان محمد صبحى شخصية الدكتور "يائس" العالم فى علم الجينات.