شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نجوم صف أول يظهرون كضيوف شرف فى أفلام العيد.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد موسم عيد الفطر السينمائى ظهور العديد من النجوم الذين يتواجدون كضيوف شرف ضمن أحداث الأفلام المتنافسة، هذا الأمر ليس جديدا ولكن المفارقة هى أن العدد المتواجد من النجوم كضيوف شرف كثير للغاية بخلاف المواسم السابقة، فعلى سبيل المثال فى فيلم "كازابلانكا"، للنجم أمير كرارة، يظهر العديد من ضيوف الشرف بجانب الأبطال الرئيسيين للفيلم، حيث يتواجد من الضيوف النجوم مصطفى شعبان ونيللى كريم وأحمد فهمى.
أما فيلم "حملة فرعون"، من بطولة عمرو سعد ومحمود عبد المغنى والأمريكى مايك تايسون، فيظهر أيضا الفنان أحمد فهمى كضيف شرف، بينما يشهد فيلم "سبع البرمبة"، للنجم رامز جلال، ظهور العديد من ضيوف الشرف، حيث يتواجد النجوم أحمد السقا وأمير كرارة وياسر جلال.
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