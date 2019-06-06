فيديو وصور| رامز جلال مع جمهور سبع البرمبة: "أفديه بعمري وبرضه قليل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشر الفنان رامز جلال فيديو وصور، عبر حسابه على إنستجرام، مع جمهور فيلم سبع البرمبة خلال تواجده بأحد دور العرض.

وعلق قائلا: "اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال وفي كل حين، أجدع جمهور سبع البرمبة، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر".

وأضاف: "جمهور أصيل جمهور عظيم، أفديه بعمري وبرضه قليل".

ويشارك فيلم سبع البرمبة في سباق العيد الفطر، من بطولة رامز جلال وجميلة عوض وبيومي فؤاد ومحمد عبد الرحمن ومحمد ثروت، وتأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.