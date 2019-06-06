هدى هاني تكشف عن عمل مسرحي يجمعها بفادي خفاجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: كشفت الفنانة هدى هاني عن عمل مسرحي جديد يجمعها بصديقها الفنان فادي خفاجة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام". وعلقت هدى على الصورة: "قريبا جدا مسرحية زهرة اللوتس، فادي وأنا". يذكر أن الفنانة هدى هاني والفنان فادي خفاجة شاركا في كل أجزاء مسلسل "يوميات ونيس" ، والعمل من تأليف مهدي يوسف ومحمد صبحي، وإخراج أحمد بدر الدين ومحمد صبحي.

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