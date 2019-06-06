غدًا.. عزاء محمد نجم في مسجد عمر مكرم

يقام عزاء الفنان محمد نجم، بمسجد عمر مكرم فى التحرير، عقب صلاة المغرب مباشرة، وذلك مساء غد الجمعة، ومن المقرر أن يتواجد جميع أعضاء نقابة المهن التمثيلية لتلقى العزاء بجانب زوجته

وشقيقها الفنان عمرو عبد الجليل.

وكان قد شيع جثمان الراحل أمس الأربعاء من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين إلى مقابر العائلة فى منطقة الإباجية، بحضور

كل من منير مكرم، وفاء عامر، عبد الله مشرف، والإعلامى محمد الغيطى وآخرين.

ويذكر أن الفنان الكبير محمد نجم اكتسب شهرته من خلال الأعمال المسرحية الكوميدية التى قدمها مثل مسرحيات "عش المجانين"، "اعقل يا مجنون"، "عبده يتحدى رامبو"، "أولاد دراكولا"، "البلدوزر" وغيرها.