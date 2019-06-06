تصرف طريف كانت تفعله أحلام مع شقيقاتها في طفولتها.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشفت الفنانة الإماراتية أحلام عما كانت تفعله مع شقيقاتها في طفولتها، من خلال رسمة طريفة نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”.
الرسمة كانت عبارة عن نزاع في الشعر بين شقيقتين ومكتوب عليها “هديني اول وبهدش”، بمعني “اتركيني اولا، اتركك”.. “قصة لن يفهمها إلا الأخوات”.
أحلام أرفقت الصورة بتعليق طريف قالت فيه: “خواتي ادري سامحتوني مثل ما اناااااااااااااا سامحتكم ومن مثلكم مثلي انا وخواتي #اتركيني_واتركك #سيبيني_وسيبك”.
جمهور الفنانة الإماراتية أثنوا على طرافتها بشدة، وأكدت عدد كبير من متابعاتها أنهن كن مثلها مع شقيقاتهن.
وكانت إحدى صديقات الفنانة الإماراتية أحلام قد فاجأتها مؤخرا بهدية مميزة من داخل الحرم المكي، وذلك خلال قيامها بأداء مناسك العمرة على أرض المملكة العربية السعودية.
النجمة الملقبة بـ«الملكة» حرصت على مشاركة الفانز بصور للهدية، وهي عبارة عن دعوات مكتوبة باسمها على صور من داخل الحرم المكي، وفيها: «يا رب وعلى ارضك ومن داخل بيتك العظيم وبكل حواسي اناجيك اسعدها يا رب ووفقها وكن معها واحميها واغفر ذنوبها واجبر خاطرها واحفظها في ودائعك.. أم فاهد».
وعلى صورة أخرى أمام الكعبة، حملت اسم الفنانة أيضاً، كتبت صديقتها: «اللهم قوها بك وكن معها اللهم قرب لها من ارادها لشخصها ولصحبتها وليقف معها في الصعاب وابعد عنها كل من اراد بها سوء ومصلحة ونفاق».
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