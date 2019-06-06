ابنة مايكل جاكسون تدافع عن نفسها بعد اتهامها بتعاطى المخدرات

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تعرضت باريس جاكسون، ابنة ملك البوب الراحل والعالمي، مايكل جاكسون، لانتقادات كبيرة من قبل شخص عبر حسابها الشخصى، والذى اتهمها بتعاطى مخدرات الماريجوانا، ووصفها بالمدمنة، قائلا: والدك لن يكون راضيا عن تعاطيكى لتلك المخدرات.

ومن جانبها ردت باريس جاكسون فى تغريدة لها تعليقا على الهجوم قائلة: إنها نباتات عضوية طبية لديها استخدامات علاجية كثيرة وقانونية في المكان الذي أعيش فيه، إنها تستخدم لعلاج الكثير من الناس الذين يعانون حول العالم.

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وكانت النجمة والعارضة الأمريكية الشهيرة باريس جاكسون، ابنه ملك البوب الراحل مايكل جاكسون، قد قررت مؤخرا، أخذ بعض الوقت من أجل إعادة ترتيب وتنظيم صحتها الجسدية والعاطفية، وذلك بحسب مصدر مقرب من الممثلة البالغة من العمر 20 عامًا إلى موقع “People”.

النجمة العالمية أدرجت نفسها فى منشأة علاجية لتساعدها فى خطة العلاج واستعادة عافيتها، وذلك بحسب مصدر مقرب منها، كما أنها تتطلع إلى الخروج من هذا المكان منتعشة ومستصحة وجاهزة لبدء المشروعات الجديدة والمثيرة التى تنتظرها.

والجدير بالذكر أن هذه هى المرة الأولى التى كانت فيها باريس جاكسون عرضة لمعارك الاكتئاب والقلق، ففى عام 2013، دخلت باريس المستشفى بسبب محاولة انتحار، بعدما تناولت 20 قرصًا من أحد الأدوية فى سن الـ15 عامًا، واعترفت فى وقت لاحق أنه هذه لم تكن محاولتها الأولى للانتحار خلال مقابلة مع مجلة رولينج ستون عام 2017.