مي عمر تكشف: ابنتي تغير عليّ وترفض عملي في التمثيل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية مي عمر أن ابنتها الكبرى “تايا” تغار عليها كثيرا، وترفض عملها في التمثيل.

الفنانة المصرية قالت إن تايا دخلت ذات مرة على حساب إنستجرام الخاص بها، وعندما رأت صورة لشقيقتها الصغرى “سيلين” غارت منها، وقالت: “هي ليه صورتها هنا وأنا لا”، لافتة إلى أنها منذ ذلك الوقت أصبحت تخاف من نشر أي صور لأن ابنتها تتابعها من خلال حساب إنستغرام الخاص بها.

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وأكدت، خلال استضافتها في برنامج “حلوة رمضان”، أن ابنتها ترفض عملها كفنانة، خاصة بعد الفترة التي كانت تجلس خلالها في المنزل بسبب الحمل ولا تخرج للعمل، حيث أنها تعوّدت خلال تلك الفترة على وجودها، لذلك عندما عادت الآن للعمل صارت هناك مشكلة مع ابنتها.

وتابعت أن ابنتها طالبتها بالتوقف عن التمثيل، قائلة: “لما رجعت اشتغل بقى في مشكلة.. مثلا كلمتني إمبارح قالتلي متشتغليش تاني، قولتلها انتي ينفع متروحيش المدرسة؟ قالتلي اه ينفع. قولتلها أنا مينفعش لازم اشتغل”، لافتة إلى أن ابنتها عندما تشاهد بعض المعجبين يلتقطون صورًا معها، تُصر على أن تتواجد بجانبها وتظهر في أغلب الصور.

يذكر أن الفنانة المصرية مي عمر متزوجة من المخرج محمد سامي، ولديها منه ابنتين هما “تايا” و”سيلين”.