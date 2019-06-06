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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شاركت الفنانة اللبنانية ماجي بوغصن، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، بفيديو لها من كواليس تصوير مسلسل «بروفا»، والمعروض ضمن السباق الرمضاني.
وظهرت ماجي، خلال الفيديو برفقة الفنانة منى مرعشلي، من داخل السجن وهي تغني أغنية «ليه خلتني أحبك»، وعلقت عليه قائلة: «لما رفيقتك تغني ومفكرة صوتها كثير حلو.. كل عام وانتم بألف خير».
يذكر أن ماجي تلعب في موسم السباق الرمضاني هذا العام دور البطولة في مسلسل «بروفا» مع الفنان المصري أحمد فهمي، ونخبة من نجوم لبنان.
قصة المسلسل تدور حول ماجد «أحمد فهمي»، وهو حفيد مديرة المدرسة قادم من مصر ليال «ماجي بو غصن»، وهي فتاة طموحة تبحث عن فرصة للعمل في المدرسة، بعدما أخبرته أنها تحتاج إليه، وطلب منها إحضار صور وشهادات تثبت أنها موهوبة ولديها خبرة في مجال المسرح، فتطلب ليال من صديقها وسام وسام صباغ مساعدتها في تركيب صورها بالفوتوشوب وتزوير أوراق تفيد بأنها حاصلة على شهادة موسيقي من فرنسا وبعد صراعات تنشأ قصة حب بينهما.
كانت هذه تفاصيل خبر ماجي بوغصن تهنئ جمهورها بالعيد من داخل السجن.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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