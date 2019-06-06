ماجي بوغصن تهنئ جمهورها بالعيد من داخل السجن.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة اللبنانية ماجي بوغصن، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، بفيديو لها من كواليس تصوير مسلسل «بروفا»، والمعروض ضمن السباق الرمضاني.

وظهرت ماجي، خلال الفيديو برفقة الفنانة منى مرعشلي، من داخل السجن وهي تغني أغنية «ليه خلتني أحبك»، وعلقت عليه قائلة: «لما رفيقتك تغني ومفكرة صوتها كثير حلو.. كل عام وانتم بألف خير».

Advertisements

يذكر أن ماجي تلعب في موسم السباق الرمضاني هذا العام دور البطولة في مسلسل «بروفا» مع الفنان المصري أحمد فهمي، ونخبة من نجوم لبنان.

قصة المسلسل تدور حول ماجد «أحمد فهمي»، وهو حفيد مديرة المدرسة قادم من مصر ليال «ماجي بو غصن»، وهي فتاة طموحة تبحث عن فرصة للعمل في المدرسة، بعدما أخبرته أنها تحتاج إليه، وطلب منها إحضار صور وشهادات تثبت أنها موهوبة ولديها خبرة في مجال المسرح، فتطلب ليال من صديقها وسام وسام صباغ مساعدتها في تركيب صورها بالفوتوشوب وتزوير أوراق تفيد بأنها حاصلة على شهادة موسيقي من فرنسا وبعد صراعات تنشأ قصة حب بينهما.