سارة فرح تحصل على «لوك» جديد.. ما رأيك فيه؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يبدو أن الفنانة السورية سارة فرح قررت استقبال موسم الصيف بشكل مختلف، واختارت أن تحصل على «لوك» جديد.

سارة صبغت شعرها، حيث تخلت عن الشعر الأسود، واختارت اللون البني الفاتح، وقد حرصت على استعراض طلّتها الجديدة بصور نشرتها من داخل إحدى صالونات تصفيف الشعر، حيث انقسم متابعوها ما بين معجب بـ«لوك» نجمة ستار أكاديمي الجديد، وآخر مفضل للألوان الغامقة، ويرى أنها أكثر مناسبة لبشرتها.

من ناحية أخرى، شاركت سارة فرح خلال المارثون الرمضاني المنتهي حديثاً بمسلسلين هما «مقامات العشق» من تأليف محمد البطوش، إخراج أحمد إبراهيم أحمد، وتشارك سارة في بطولته أمام يوسف الخال، نسرين طافش، مصطفى الخاني، لجين إسماعيل، مروة الأطرش، وغيرهم، و«عندما تشيخ الذئاب» من تأليف جمال ناجي، سيناريو حازم سليمان، إخراج عامر فهد، وهو من بطولة عابد فهد، سلوم حداد، ميسون أبو أسعد وغيرهم، كما أنها وضعت صوتها على أغنية «تتر» المسلسل.