نادين نسيب نجيم تحلق شعرها «زيرو» من أجل «خمسة ونص».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سناء الطويلة

تخلت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، عن شعرها الطويل في مسلسل «خمسة ونص»، والذي تخوض به السباق الرمضاني.

وظهرت نادين، التي تؤدي شخصية الطبيبة «بيان»، وهي تحلق شعرها «زيرو»، خلال أحداث العمل وذلك دعمًا لأطفال السرطان.

ونادين، تؤدي دور طبيبة أورام سرطانية في مسلسل “خمسة ونص”، تدعى بيان تاج الدين، وهي من طبقة اجتماعية مرموقة، وشهرتها وحب الناس إليها تصل بها إلى أن تكون نائبة بالبرلمان.

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ولكنها تخوض بعد ذلك صراع اجتماعي وعاطفي كبير ضد زوجها رجل الأعمال المتسلط غمار الغانم، والذي قوم بتجسيد شخصيته الفنان قصي خولي، وذلك بعدما تكتشف تورطه بأعمال ممنوعة في تجارته، وتنفصل عنه لكي تعيش حياة مستقرة وطبيعية.

وتعيش خلال الحلقات الأخيرة من العمل صراع بين زوجها وحبيبها بسبب تهديد زوجها بحرمانها من طفلها الوحيد، من أجل حبها.

وتشارك نادين نسيب نجيم في بطولة مسلسل «خمسة ونص» أمام الفنان السوري قصي خولي، والفنان معتصم النهار، وعدد من النجوم، والعمل من إخراج فيليب أسمر، وإنتاج شركة «الصباح ميديا».