محمد محمود عبدالعزيز يحيي ذكرى ميلاد والده بكلمات مؤثرة.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجه المنتج والفنان المصري محمد محمود عبدالعزيز، رسالة إلى والده الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، في ذكرى ميلاده، والتي توافق يوم 4 يونيو من كل عام، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك».

وقال في رسالته: «كل سنة وحضرتك طيب وبخير وسعيد في مكانك أتمنى تكون الهدايا بتاعتي بتوصل لحضرتك ومخلياك سعيد وراضي عني.. كل سنة وحضرتك ضهري وسندي وأماني يا أبويا وأخويا وابني وصاحبي».

وأضاف: «برضة المسافة اللي ما بينا عمرها ما هتمنعني إني أكون أول واحد يقول لحضرتك كل سنة وحضرتك طيب.. وإني أجتمع مع حضرتك في صورة جديدة.. إلى أن نلتقي إن شاء الله».

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ونشر صورة تركيب له برفقة والده وهو يقف خلفه مستخدمًا غلاف أخر أعمال والده الراحل في مسلسل «رأس الغول».

محمود عبدالعزيز من مواليد 4 يونيو عام 1946، التحق بكلية الزراعة، ومن خلال مسرح الجامعة برزت موهبته الفنية، ورغم أنه حصل على ماجستير في تربية النحل إلا أنه اتجه إلى التمثيل، ولكنه شعر بالصدمة عندما أخبره المخرج محمد فاضل أنه لا يصلح للتمثيل، فترك مصر وسافر إلى فيينا.

الساحر عاد بعد ذلك بعام إلى مصر وقرر أن يجرب حظه مرة أخرى، وبالفعل استعان به المخرج عاطف سالم عام 1974، في فيلم «الحفيد»، وحقق الفنان نجاحا كبيرا بوسامته التي لفتت إليه الأنظار.