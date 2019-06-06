رانيا فريد شوقي توجه رسالة خاصة للفنانة نيللي.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية رانيا فريد شوقي، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، بصورة لها برفقة زوجها والفنانة نيللي .

رانيا فريد شوقي، علقت على الصورة قائلة: «القمراية نجمة فوازير رمضان نيللي كنا نجري على التليفزيون بعد الفطار علشان نشوفها ونحل الفزورة أسعدتينا ربنا يبارك في عمرك وصحتك وربنا يرحم المخرج المبدع فهمي عبدالحميد».

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رانيا فريد شوقي، شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “عوالم خفية”، مع الفنان الكبير عادل إمام، والفنانة رجاء الجداوي، وصلاح عبدالله، وبشرى، وهبة مجدي، وعدد من النجوم.

كما شاركت في مسلسل “أبو العروسة”، والذي عرض خارج السباق الرمضاني، وشاركها البطولة كل من الفنان سيد رجب، والفنانة سوسن بدر، وأحمد صيام، وعدد من النجوم.

يذكر أن آخر أعمال رانيا فريد شوقي الفنية مسرحية «الملك لير»، المقرر عرضها خلال عيد الفطر، من إنتاج كايرو شو، وإخراج تامر كرم، وترجمة الدكتورة فاطمة موسى، وبطولة يحيى الفخراني، وريهام عبدالغفور وهبة مجدي في دور، نضال الشافعي، أحمد عزمي، محمد فهيم. أحمد فؤاد سليم.