محمد إمام يشكو: صعب أن تعيش في جلباب والدك الناجح

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجه الفنان المصري محمد إمام، رسالة خاصة لجمهوره، عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»، بعد نجاح مسلسله الأخير «هوجان»، والذي عرض في السباق الرمضاني الحالي.

ونشر محمد إمام، صورة له وعلق عليها قائلًا: «شيء مش سهل إن الواحد يثبت نفسه في نفس مجال أبوه.. خصوصا لو الأب مش بس ناجح، لا ده كمان عدى مرحلة النجاح و وصل لمكانة ما حدش غيره وصلها».

وأضاف: «اتهاجمت كتير واتحاربت أكتر ، بس عمري ما ركزت مع أي هجوم أو إحباط ، كان كل حياتي و تركيزي في شغلي».

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وتابع: «مجهود كبير في سنين كتير علشان أثبت نفسي في شغلانة بحبها من كل قلبي ، بس جمهورها مش بيرحم و صعب جدا ابن فنان ينجح فيها ، لحد ما انتوا اللي خليتوا أفلامي من أعلى الإيرادات و مسلسلاتي من أعلى المشاهدات».

ووجه رسالة شكر خاصة لجمهوره، قال فيها: «شكراً لكل اللي وقف جنبي و شجعني ، أنتوا السبب بعد فضل ربنا سبحانه وتعالى أني أمضي عقد بأعلى أجر في مصر ، وشكرا لكل اللي حاربوني ، أنتوا خلتوني أقوى بكتير، فا خلوا بقى موضوع (الزعيم) على جنب و خلونا نشوف أكل عيشنا.. علشان اللي جاي ماجاش زيه».