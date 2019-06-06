حمادة هلال يؤدي مناسك العمرة مع شقيقه.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

سافر الفنان المصري حمادة هلال إلى الأراضي العربية المقدسة لأداء مناسك العمرة.

حمادة سافر برفقة شقيقه ونشر صورة لهما عبر حسابه على موقع «أنستجرام»، وكتب معلقا: «عمره مقبوله ان شاء الله ياحاج مدحت هلال اخويا الكبير ‏يا رب يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ويعيد علينا رمضان اعوام كثيرة بصحة وستر وخير وبركة».

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جمهور الفنان حمادة هلال هنأه بمناسبة العمرة، وتمنى له عمرة مقبولة، ودعا له ولشقيقه، ولاحظوا الشبه الكبير بينهما.

حمادة هلال ينافس في السباق الرمضاني من خلال مسلسل «ابن أصول»، والذي حقق نسبة مشاهدة لا بأس بها، ويشارك في بطولته أيتن عامر، سوزان نجم الدين، عماد رشاد، ورانيا منصور.

الفنان المصري نافس في شهر رمضان الماضي من خلال مسلسل «قانون عمر»، وشارك في بطولته إيمان العاصي، إيهاب فهمي، محسن منصور، فتوح أحمد، فاطمة ناصر، مصطفى أبو سريع، وتعاون فيه مع المنتج صادق صباح للمرة الثانية بعد مسلسل «طاقة القدر».

حمادة هلال مطرب مصري من مواليد عام 1980، أصدر أول ألبوماته في التسعينات قبل أن يكمل الـ 17 عاما، واشتهر بتقديم الأغنيات الحزينة ونجح فيها ومن ألبوماته: «دموع، دار الزمان، الأيام، بخاف»، وغيرها.