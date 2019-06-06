أخر صورة للفنان محمد نجم قبل رحيله.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نشر صورة للفنان المصري الراحل محمد نجم، قبل رحيله وخلال تلقيه العلاج بالعناية المركزة التي نقل إليها قبل أيام.

وكان الفنان محمد نجم، قد رحل عن عالمنا قبل ساعات بعد معاناة مع المرض بعد إصابته بجلطة دماغية نقل على أثرها للعناية المركزة ودخل في غيبوبة بعدها بأيام قليلة.

Advertisements

وحرص عدد من النجوم على زيارته داخل المستشفى ومنهم الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين،والفنانة نهال عنبر، والفنان منير مكرم،أعضاء النقابة.

وكان نجل محمد نجم، قد كشف تفاصيل الأزمة الصحية التي يمر بها والده، حيث قال في تصريحات صحفية، إن والده يرقد حاليا في العناية المركزة بعد إصابته بجلطة دماغية، والتي يعمل الأطباء على إذابتها وطالب جمهوره بالدعاء له، وحرص عدد كبير من النجوم على الدعاء له عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

محمد نجم ممثل كوميدي ولد في يناير عام 1944، بدأ التمثيل في أوائل السبعينيات بأدوار صغيرة في السينما والتليفزيون، اكتسب شهرته من خلال المسرح بعد تقديمه لمسرحيات حققت نجاحا كبيرا منها “عش المجانين”، و”اعقل يا مجنون” و”عبده يتحدى رامبو” و”البلدوزر” و”النمر”، وكان آخر مسرحياته “فتحية بيه” والتي عرضت عام 2018.