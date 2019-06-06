ابنة كارول سماحة تسرق الأنظار على “إنستجرام” – بالصورة

متابعة بتجـــــــــرد: شاركت النجمة اللبنانية كارول سماحة الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي بصورة جديدة لها مع ابنتها “تالا”.

وتظهر كارول في الصورة بلقطة عفوية تجمعها بابنتها التي يزداد يوميًا شبهها بوالدتها، وهو ما نوّه إليه الجمهور من خلال التعليقات على موقع “إنستجرام”.

ولا يعتبر هذا الظهور الأوّل لـ كارول سماحة مع ابنتها، حيث تشارك محبّيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي من فترة لأخرى بصور مميّزة لهما معًا.

على صعيد آخر، تستعد كارول سماحة، لطرح أغنية جديدة في فترة عيد الفطر وذلك مع بداية موسم الصيف. الأغنية باللهجة المصرية، ولم تستقر كارول حتى الآن على الاسم النهائي لها.