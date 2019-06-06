بالفيديو- محمد عساف بلوك جديد في “الخليج 365”.. ويتصدّر

Jun 06, 2019
بمناسبة عيد الفطر، أهدى محبوب العرب الفنان الفلسطيني محمد عساف جمهوره أغنية جديدة بعنوان “الخليج 365” باللهجة العراقية كلمات رامي العبودي، الحان علي صابر، توزيع عثمان عبود وانتاج شركة بلاتينوم ريكوردز. وهو نفس فريق العمل الذي نفذ أغنية “مكانك خالي” وحققت نجاحاً كبيراً جداً عند اطلاقها.
وبعد ساعات على طرح الأغنية، تصدر “هاشتاج” #محمد_عساف قائمة الأعلى مشاركة على “تويتر”.
جمهور عساف تداول الأغنية بشكل كبير على مواقع التواصل حيث انهالت التعليقات المباركة له على هذا العمل الفخم.
كما كان لافتاً اللوك الجديد الذي ظهر به “عساف”، ما اثار اعجاب محبيه.
من جهة اخرى، يلتقي “عساف” جمهوره بحفلة فنية سيحييها بمناسبة عيد الفطر السعيد في برلين – المانيا وتحديداً بتاريخ 7 حزيران/يونيو، ومما لا شك فيه سيغني جديده امام الجالياتا لعربية التي ستحضر الحفل.
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