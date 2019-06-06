خاص- شربل راجي: “تخيّل” يعالج قضايا شائكة في المجتمع.. وهذا هو مستقبل الإعلام

بعد غياب لعدة سنوات عن الشاشة، عاد الزميل شربل راجي ليطّل ببرنامج جديد من تقديمه حمل عنوان “تخيّل”، عُرض خلال شهر رمضان المُبارك، على قناة “المستقبل” الرسمية عبر الانترنت.

البرنامج سلّط الضوء على حالات اجتماعيّة صعبة جداً، قصص لا يمكن ان تتخيّل انها حقيقة، عالجها شربل راجي على طريقته الخاصة بطريقة مختلفة محاولاً تغيير حياة كل الحالات التي قصدها نحو الأفضل وذلك بعدما دخل الى عمق الحالات ناقلاً الألم والوجع والعذاب والحرمان.

موقع “الخليج 365” تواصل مع الزميل شربل راجي للاستفسار أكثر حول غيابه عن الاعلام ولماذا اختار هذا البرنامج بالتحديد ليعود به الى تقديم البرامج؟ فأكد لنا أنه ترك الإعلام منذ عدّة سنوات وانتقل للعمل في المجال السياسيّ والاجتماعيّ والإنسانيّ مع الأمم المتحدة. وتابع أنه تلقى في السنوات الماضية العديد من العروض لتقديم البرامج ولكن كانت كلها مشابهة لكل ما قدّمه من قبل ولكن عندما عرض عليه صاحب الفكرة والمخرج نضال بكاسيني “تخيّل”، شَعَرَ بتحدٍ وحماسة لأكثر من سبب. أولاً، لأنه يظهره بصورة جديدة حقيقيّة وانسانيّة بعيدة عن التكلف. ثانيًا كونه برنامج على app والتلفزيون الإلكتروني وذلك بعدما عاش لسنوات طويلة في أميركا فهو يرى ان هذا هو مستقبل الإعلام. وهذا أول برنامج اجتماعيّ لتلفزيون الواقع Reality TV Social في العالم العربيّ على التطبيق الإلكتروني. وثالثًا، كون البرنامج يعالج قضايا شائكة في المجتمع منها إنسانيّة أو اجتماعيّة أو صحيّة أو ماديّة تم طرحها خلال شهر رمضان ورأى المُشاهد كيف حاول فريق عمل البرنامج تحقيق تغييّراً إيجابياً في حياة هؤلاء الناس في حلقات عيد الفطر.

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ورداً على سؤال ماذا اضاف له هذا البرنامج لمهنته؟ شدّد أن هذا البرنامج أتى ليكمل خبرة سنوات في العمل الإنسانيّ مع الأمم المتحدة وعرضه خلال شهر رمضان أظهر كيف ان البرامج الرمضانيّة ممكن ان تكون هادفة ولا تعتمد فقط على المقالب والإنتاجات الكبيرة وبرهن “تخيّل” كيف ان دور الإعلام تسليط الضوء على القضايا الاجتماعيّة ومعالجتها بشكل موضوعيّ بعيد عن التصنع والمبالغة. البرنامج حقيقي جداً بمواضيعه وبطريقة تنفيذه.

وهل هناك من شيء جديد على التلفزيون قريباً؟ كشف “راجي” لنا أن هناك عرضان تلفزيونيان تلقاهما مؤخرًا ولكن لم يتّخذ بعد أي قرار بهذا الشأن كونه لا زال في مرحلة التفاوض. وأكد أنه لن يعود إلى التلفزيون من أجل العودة فقط، فقد عمل في الإعلام لسنوات طويلة وسوف يعود فقط عندما يجد عملاً يتماشى مع أفكاره وما يحب تقديمه.

نعرض عليكم حلقة من حلقات “تخيّل”: