مجلة "فوربز" تُؤكِّد على أنّ ريهانا أثرى مغنية في العالم

كشفت مجلة "فوربز" أن الفنانة ريهانا التي خاضت مجالات عدة، مثل إنتاج مستحضرات تجميل وتصميم ملابس داخلية، هي أثرى مغنية في العالم مع ثروة مقدّرة بنحو 600 مليون دولار.

وجنت روبن ريهانا فنتي البالغة من العمر 31 عاما ثروة تتخطّى تلك التي حصدتها كلّ من مادونا (570 مليوناً) وسيلين ديون (450 مليوناً) وبيونسيه (400 مليون) التي بات زوجها جاي-زي أول بليونير في مجال موسيقى الراب.

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ويتأتى الجزء الأكبر من ثروة ريهانا من جولاتها ومبيعات ألبوماتها، وتملك الفنانة أيضاً ماركة الملابس الداخلية "سافدج اكس فنتي".

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وخاضت ريهانا المولودة في باربادوس غمار مشاريع متنوّعة منذ أن سطع نجمها على الساحة الفنية في العام 2003. وأطلقت ماركتها الخاصة لمستحضرات التجميل "فنتي بيوتي" بالتعاون مع المجموعة العملاقة "ال في ام اتش" في أيلول/ سبتمبر 2017.

وبلغ رقم أعمال "فنتي بيوتي" نحو 570 مليون دولار في العام 2018.

وأبرمت المغنية أيضا صفقة أخرى مع "ال في ام اتش" لتأسيس دار في باريس للألبسة والأحذية والإكسسوارات الفاخرة، وأصبحت تالياً أول امرأة سوداء ترأس ماركة للسلع الفاخرة تابعة للعملاق الفرنسي.



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