شكرا لقرائتكم خبر عن تقييمات سلبية وصادمة للنقاد بعد مشاهدة فيلم Dark Phoenix والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يتوقع الكثير من النقاد ان فيلم الأكشن Dark Phoenix المشتق من السلسلة الشهيرة X-man ان يأتى عكس المتوقع ويحظى بالكثير من التقييمات السلبية.

ووصف عدد كبير من النقاد الفيلم الجديد للممثلة العالمية صوفى تيرنر، بأنه مخيب للآمال بالرغم من الحملة الترويجية الكبيرة التى دشنها القائمون على الفيلم.



تقيمات الفيلم

وحظى الفيلم الجديد بتقييمات وصلت لـ 6.2 عبر موقع IMDB الشهير، بعد وصف النقاد للفيلم بالمخيب للآمال، ووصف أحد النقاد الفيلم قائلاً "لو جلست ساعتين أناظر داخل غرفة فارغة، لكان ذلك أفضل من مشاهدة الفيلم".

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فيلم Dark Phoenix يدور حول قيام جان جراي بتطوير قوى جديدة وكبيرة فى شخصية Dark Phoenix، وسيكون على فريق X-Men تقرير إذا كانت حياة العضو الجديد أهم من كل الأشخاص الذين يعيشون فى العالم، فى إطار تشويقى وأكشن.