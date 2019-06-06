كتب امير فتحي في الخميس 6 يونيو 2019 07:58 صباحاً - نشر حساب لمعجبي الفنانة حلا الترك على “إنستغرام” فيديو من بداياتها وهي تغني للعيد.
وبدت بملامح مختلفة جداً عن ملامحها الحالية، إذ رأى الكثير من المتابعين أنها كانت أكثر براءة وأن ملامحها وخصوصاً أسنانها وعينيها كانت طبيعية وأنها كبرت بسرعة قياسية.
وكان الحساب نفسه نشر قبل ذلك مباشرة فيديو للفنانة بإطلالتها الحالية حيث ظهرت بعد تطبيقها مكياج العينين البارز، وإضافتها العدسات والرموش الاصطناعية.
وقد بدا الاختلاف واضحاً بشكل كبير بين الإطلالتين بين الطفلة والشابة حلا الترك.
كانت هذه تفاصيل خبر حلا الترك بين الامس واليوم.. من تقويم الاسنان الى العدسات والرموش الاصطناعية! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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