حسين فهمي مع ابنته ووالده في صورة نادرة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

نشرت منة حسين فهمي صورة نادرة من طفولتها تجمعها بوالدها الفنان حسين فهمي.

الصورة التي نشرتها منة عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، ضمت أيضا والد الفنان حسين فهمي، وعكست الصورة مدى تعلق حسين فهمي بابنته منذ الصغر.

حسين فهمي تزوج في بداية حياته من سيدة اسمها نادية محرم من خارج الوسط الفني، وأنجب منها فتاة اسمها «نائلة» وشاب اسمه محمود، ثم تزوج من الفنانة ميرفت أمين وأنجب منها منة، ولكنه انفصل عنها ايضا.

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حسين تزوج أيضا عام 2007 من الفنانة لقاء سويدان، وانفصل عنها بعد 5 سنوات عام 2012، ودخل معها في قضايا ومشاكل بسبب نفقتها ومؤخر صداقها، والذي بالفعل حصلت عليه لقاء، ثم تزوج بعدها حسين من رنا القصبي، وانفصل عنها أيضا.

من ناحية أخرى، ينتظر حسين فهمي عرض مسلسل “السر”، ويشاركه البطولة كل من وفاء عامر ونضال الشافعى ومايا نصرى وريم البارودى ومحمد سليمان ومازن السماحى ونور الكاديكى ومنة جلال وألفت عمر ومنة جلال، ومن تأليف حسام موسى، للمنتج محمد فوزى، وإخراج محمد حمدى، وينتمى المسلسل لأعمال الـ60 حلقة.