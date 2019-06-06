حكايات نجوم الفن مع العيدية وفرحة ملابس العيد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

«العيدية» هي عادة ورثها المصريين منذ عهد المماليك، ورغم مرور السنوات لا نتركها، وأصبحت من أهم الطقوس التي يعيشها المصريين في العيد.

الفنان المصري حسن الرداد قال إن العيدية من أهم طقوس العيد، فرغم أنه أصبح أكبر سنا إلا أنه مازال يحرص على أخذ العيدية من والدته، كما أنه يعطي العيدية لأقاربه أيضا.

حسن قال إن الملابس الجديدة في العيد شيء هام ويرتبط به منذ الصغر، حيث كان يحتضن الملابس الجديدة وهو صغير ليرتديها في الصباح الباكر.

الفنانة الشابة منة فضالي قالت إن أكثر عيدية حصلت عليها وهي طفلة 50 جنيها، مشيرة إلى أنها كانت تشتري لكل يوم من أيام العيد ملابس جديدة، كما كانت تحب اللعب بـ «بمب» العيد.

الفنان الشعبي شعبان عبدالرحيم قال إنه كان يحصل وهو صغير على 5 قروش عيدية، وكان يذهب مع أصدقائه لركوب عربية «كارو».

الفنان سعد الصغير أشار إلى أنه عندما كان صغيرا كان يذهب هو وأصدقائه إلى الجيران ويطلب منهم العيدية وكان يحصل على 5 قروش من كل شخص يقابله، كما أنه كان يذهب إلى «الترب» ليجمع النقود.

نورهان أكدت أن الملابس الجديدة من أهم طقوس العيد، كما أوضحت أنها كانت تحصل على عيدية كبيرة لأنها الطفلة الوحيدة.

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أورتيجا كشف أنه كان يحصل على عيدية جنيها واحدا، وكان يكفيه في هذا السن، مشيرا إلى أن ملابس العيد كانت مهمة جدا له ولأصدقائه، فكانوا يحصلون على المال ويتجهون إلى العتبة لشراء الملابس.

الفنان المصري محمد نجاتي قال إن أكثر عيدية حصل عليها كانت 10 جنيهات، مشيرا إلى أنه كان يحرص على إخفاء ملابس العيد حتى لا يراها أحد، وهذه كانت عادة متبعة لدى الجميع.

الفنان طارق لطفي قال إن العيد مرتبط معه وهو صغير برائحة كحك العيد الذي كانت تصنعه والدته في المنزل مع الجيران، مشيرا إلى أن أول عيدية حصل عليها أخذتها والدته منه.

الفنانة نشوى مصطفى قالت إن أكثر عيدية حصلت عليها كانت من والدها وكانت ربع جنيها، مشيرة إلى أنها حاليا تطلب العيدية من زوجها، ولكنه يحاول أن يتملص من الأمر ويتهرب منها.

قال الفنان أحمد فؤاد سليم إن قيمة أول عيدية في حياته كانت «قرش صاغ»، وقال: «كنت في غاية السعادة عندما حصلت على القرش صاغ من والدي، وكان عمري وقتها عشر سنوات، وانتابني شعور وقتها بأنني امتلك الدنيا كلها».

قالت الفنانة رانيا يوسف إن والدها ووالدتها أول من منحاها العيدية في فترة طفولتها، حيث كانت تحصل على جنيه واحد من كل منهما تشتري منها الألعاب؛ لمشاركة أطفال العائلة بهجتهم، مشيرة إلى أنها الآن أصبحت تحرص على منح ابنتيها العيدية.