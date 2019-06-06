سوناكشي سينها تحتفل بعيد ميلادها في منزلها الريفي

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

احتفلت الممثلة السينمائية الهندية سوناكشي سينها بعيد ميلادها الثاني والثلاثين في منزلها الريفي الواقع على مشارف مدينة مومباي، وبحسب تقرير ourbitcoinnews، في كثير من الأحيان يكون مكان الاحتفال هو نفسه كل عام وأنها تفضل الذهاب إلى هناك والاسترخاء. وقد اعتادت سوناكشي سينها دائما قضاء عطلة بمناسبة عيد ميلادها من أجل الاسترخاء، حتى لو امتلأ جدول أعمالها، في مقابلة حديثة قالت انها دائما تقوم بالاحتفال بمناسبة عيد ميلادها، وتقضي الوقت مع أصدقائها خارج المدينة.

ظهرت سينها لأول مرة في بوليوود من خلال فيلم “Dabangg” بطولة سلمان خان، وقدمت العديد من الأفلام مثل Rowdy Rathore وغيره من الأعمال المميزة.

عملت أيضًا مع أكشاي كومار في فيلم “هوليداي”، وتميزت رحلة سوناكشي سينها الفنية في بوليوود بالصعود والهبوط، غالبًا ما كانت تواجه انتقادًا بسبب وزنها، لكن رغم ذلك لم تفقد سينها Sonakshi Sinha أعصابها، وانشغلت بالتركيز على عملها.

وفي سياق مختلف، كانت الفنانة الشابة قد أكدت -في وقت سابق- أنها تمنح الأولوية لمسيرتها الفنية والإبداعية حاليًا، مشيرة إلى أن علاقة الحبّ تحتاج إلى نوع من التفرّغ وكثير من الاهتمام، وهو ما يعدّ أمرًا صعبًا في الظرف الراهن نتيجة انشغالها بتصوير أعمال سينمائية.