أحمد رزق يصطحب أبنائه الثلاثة في العرض الخاص لفيلمه الجديد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرص الفنان المصري أحمد رزق، في اصطحاب أبنائه الثلاثة في العرض الخاص لفيلمه والذي أقيم داخل سينما جالكسي بمول كايرو فيستيفال سيتي.

أحمد رزق، ظهر خلال العرض الخاص لفيلمه الجديد «الممر»، وخطف نجله الأكبر الأنظار إليه بسبب تشابه ملامحه مع ملامح والده بشكل كبير.

ووجه نجل أحمد رزق، رسالة خاصة لوالده هنأه فيها بفيلمه الجديد والذي وصفه بأنه عمل جديد، وكان أحمد رزق، قد شارك خلال أحداث الفيلم في دور ضابط بالجيش المصري.

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الفنان المصري، خضع خلال الفترة الماضية لنظام غذائي قاسي، وفقد بسببه وزن كثيرًا من جسده.

”الممر” بطولة أحمد عز، وإياد نصار، وشريف منير، ومحمد فراج، وأحمد صلاح حسنى، وأحمد رزق، وأحمد فلوكس، ومحمود حجازى، ومحمد الشرنوبى، وإنعام سالوسة، وهند صبرى، وأسماء أبو اليزيد، ومن تأليف أمير طعيمة، وإخراج شريف عرفة.

وتدور أحداثه حول بطولات قوات الصاعقة المصرية خلال المرحلة الزمنية من حرب 1967، وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل ويدعى «نور»، ويتصادف عرض الفيلم الذى يبدأ يوم 5 يونيو مع الذكرى الـ52 للنكسة.