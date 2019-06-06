إنجي وجدان في الطفولة مع شقيقها.. صورة من الذكريات

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية إنجي وجدان جمهورها في صورة لها وهي طفلة عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

إنجي ظهرت في الصورة مع شقيقها، وبهرت الجمهور ببراءتها وعفويتها، وأكد الفانز أن شكلها لم يتغير كثيرا من الطفولة وحتى الآن وأن ملامحها مازالت كما هي.

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الفنانة الشابة علقت على الصورة وقالت إنها تفتقد للزمن الماضي، حيث كانت صغيرة مع عائلتها وشقيقها، والحياة كانت سهلة بدون أي تعقيدات ومشاكل، والتي كانت السوشيال ميديا سبب رئيسي فيها.

الصورة حازت على إعجاب عدد كبير من جمهور إنجي وكذلك أعجب بها أصدقائها الفنانين ومنهم نيكولاس معوض، ودنيا عبدالعزيز.

إنجي وجدان أطلقت مؤخرا هاشتاج بعنوان «انتي جميلة زي ما نت»، وشاركت جمهورها في بعض وقائع التنمر التي تعرضت لها بسبب السخرية من وزنها الزائد، وطالبت كل محبيها بأن يتجهوا لإنقاص وزنهم من أجل صحتهم وليس لسبب آخر.

إنجي خاضت مؤخرا أول بطولاتها الدرامية من خلال مسلسل «طلعت روحي»، مع المخرج رامي رزق الله والمؤلف شريف بدر الدين، وبطولة الفنان نيكولا معوض، ميار الغيطي.