وفاة الفنان محمد نجم بعد صراع مع المرض

رنا صلاح الدين - القاهرة-Gololy

توفي منذ قليل الفنان المصري محمد نجم، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز ال 75 عاما.

وكان الفنان محمد نجم، قد أصيب بجلطة دماغية خلال الأيام الماضية، نقل على أثرها لإحدى المستشفيات الخاصة بمنطقة الدقي بالمهندسين.

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كما دخل في غيبوبة كاملة خلال الأيام الماضية، ونشرت له إحدى الصور من داخل غرفة العناية المركزة.

وكان وفد من نقابة المهن التمثيلية بقيادة الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وعضوية الفنانة نهال عنبر بزيارته بالمستشفى للإطمئنان عليه وسط تكتم شديد من أسرة الفنان الكوميدي الكبير.

محمد نجم ممثل كوميدي ولد في يناير عام 1944، بدأ التمثيل في أوائل السبعينيات بأدوار صغيرة في السينما والتليفزيون، اكتسب شهرته من خلال المسرح بعد تقديمه لمسرحيات حققت نجاحا كبيرا منها “عش المجانين”، و”اعقل يا مجنون” و”عبده يتحدى رامبو” و”البلدوزر” و”النمر”، وكان آخر مسرحياته “فتحية بيه” والتي عرضت عام 2018.