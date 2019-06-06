- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة-Gololy
توفي منذ قليل الفنان المصري محمد نجم، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز ال 75 عاما.
وكان الفنان محمد نجم، قد أصيب بجلطة دماغية خلال الأيام الماضية، نقل على أثرها لإحدى المستشفيات الخاصة بمنطقة الدقي بالمهندسين.
كما دخل في غيبوبة كاملة خلال الأيام الماضية، ونشرت له إحدى الصور من داخل غرفة العناية المركزة.
وكان وفد من نقابة المهن التمثيلية بقيادة الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وعضوية الفنانة نهال عنبر بزيارته بالمستشفى للإطمئنان عليه وسط تكتم شديد من أسرة الفنان الكوميدي الكبير.
محمد نجم ممثل كوميدي ولد في يناير عام 1944، بدأ التمثيل في أوائل السبعينيات بأدوار صغيرة في السينما والتليفزيون، اكتسب شهرته من خلال المسرح بعد تقديمه لمسرحيات حققت نجاحا كبيرا منها “عش المجانين”، و”اعقل يا مجنون” و”عبده يتحدى رامبو” و”البلدوزر” و”النمر”، وكان آخر مسرحياته “فتحية بيه” والتي عرضت عام 2018.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة الفنان محمد نجم بعد صراع مع المرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.