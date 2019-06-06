مها أحمد بطلة عرض "5 حارة باكوس"

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""الخليج 365"" من القاهرة: تبدأ الفنانة الكوميدية مها أحمد عروض مسرحيتها الكوميدية الجديدة "5 حارة باكوس" في عيد الفطر على مسرح عبد المنعم جابر. بمدينة الاسكندرية التي تدور أحداث القصة فيها.

وهي تحكي قصة شخص يهودي كان يمتلك أحد العقارات في حي باكوس بالاسكندرية، ويعود أحفاده من أجل استعادة العقار. علماً أن "أحمد" تشارك في بطولتها مع مدحت تيخة وعلاء زينهم، فيما يخرجها محمد علام، ومن المقرر أن تستمر عروضها على مدار فترة الصيف الجاري.

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